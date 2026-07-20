Mbappe fiton “Këpucën e Artë”, Rodri shpallet lojtari më i mirë i turneut dhe rrëmben “Topin e Artë”
Kylian Mbappe është bërë lojtari i parë që fiton dy herë “Këpucën e Artë” të Kupës së Botës, pasi fitoi çmimin e golashënuesit më të mirë në turneun e vitit 2026.
Sulmuesi francez shënoi 10 gola në tetë ndeshje duke e lënë pas Lionel Messin në një garë me cilësi të lartë.
Duke shënuar tetë herë për t’u shpallur golashënuesi më i mirë në Katar 2022, Mbappe ka fituar “Këpucën e Artë” në dy Kupa Bote radhazi.
27-vjeçari ishte lojtari i parë që arriti shifër dyshifrore për gola në Kupën e Botës që nga Gerd Muller për Gjermaninë Perëndimore në vitin 1970.
Vetëm Just Fontaine, i cili shënoi 13 gola për Francën në vitin 1958 , dhe hungarezi Sandor Kocsis me 11 gola në vitin 1954, kanë shënuar më shumë gola individualë në një turne të vetëm.
Mbappe është gjithashtu tani golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupën e Botës për meshkuj me 22 gola, një më shumë se Messi.
Kampionët e botës, Spanja, morën pjesën tjetër të çmimeve, përfshirë kapitenin Rodri që fitoi Topin e Artë si lojtari më i mirë i turneut.
Mbappe e kaloi Messin të shtunën me dy gola në ndeshjen për bronz, megjithëse nuk mundi ta ndalte Francën të humbiste 6-4 kundër Anglisë dhe të përfundonte në vendin e katërt.
Mbappe shënoi gjithashtu dy herë kundër Senegalit dhe Irakut në fazën e grupeve, si dhe kundër Suedisë në 1/16 e finales.
Ai e pasoi këtë me gola kundër Paraguait në 1/8 e finales, goli i fitores në minutën e 70-të nga penalltia, dhe kundër Marokut në çerekfinale.
Messi mund ta kishte tejkaluar sulmuesin e Real Madridit me një “hat-trick” në finalen e Kupës së Botës të dielën.
Megjithatë, 39-vjeçari nuk mundi të gjente rrjetën në New Jersey, pasi skuadra e tij Argjentinase u mposht 1-0 nga Spanja dhe e mbylli garën me tetë gola në po aq ndeshje.
Jude Bellingham i Anglisë dhe Erling Haaland i Norvegjisë shënuan shtatë herë, ndërsa sulmuesi francez Ousmane Dembele dhe kapiteni anglez Harry Kane i ndoqën ata në listë me nga gjashtë.
Mesfushori i Manchester Cityt, Rodri, një figurë kyçe në garën e Spanjës drejt triumfit të dytë në Kupën e Botës për meshkuj, u shpall lojtari më i mirë.
30-vjeçari mori Topin e Artë nga presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, në fushë në stadiumin MetLife pas finales në New Jersey.
Ishte çmimi i tretë i madh individual në karrierën e tij, pasi kishte fituar Topin e Artë në vitin 2023 dhe më pas Lojtarin e Turneut të UEFA Euro 2024 pas triumfit të fundit të Spanjës kundër Anglisë dy vjet më parë.