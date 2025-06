Mbappe do të luaj ndaj Juventusit, por ende ka një dyshim nëse do të jetë titullar

Kylian Mbappe pritet të luajë në ndeshjen e ardhshme të Real Madridit ndaj Juventusit në Kupën e Botës për Klube, edhe pse ende nuk është e sigurt nëse do të nisë si titullar.

Gazetari Miguel Angel Diaz ka konfirmuar: “Mbappe do të luajë kundër Juventusit, ai do të ketë minuta me siguri dhe pyetja e vetme është nëse do të jetë titullar apo jo’.

Sulmuesi francez është rikuperuar plotësisht nga gastroenteriti dhe është rikthyer në stërvitje të plota me ekipin, çka e bën të gatshëm për përzgjedhje nga trajneri.

Prania e tij përfaqëson një përforcim të rëndësishëm për Real Madridin në një ndeshje me peshë të madhe dhe intensitet të lartë ndaj një kundërshtari si Juventusi.

Gjendja fizike e Mbappe nuk paraqet më shqetësime, por stafi teknik do të vendosë nëse ai do të luajë nga minuta e parë apo do të futet në lojë gjatë pjesës së dytë.

Me ose pa të në formacionin titullar, prezenca e tij pritet të ketë ndikim të madh, duke qenë një armë e fuqishme në sulm për madrilenët.

Kundër një rivali si Juventusi, çdo detaj taktik ka rëndësi, dhe Mbappe mund të jetë faktori vendimtar në ecurinë e Real Madridit drejt trofeut.

Vlen të theksohet se francezi i ka humbur tre ndeshjet e para në Kupën e Botës për Klube.

