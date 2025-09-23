Materialet e votimit do të kushtojnë 800.000 euro, KSHZ ka dhjetë milionë euro në dispozicion
Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) vazhdon bashkëpunimin me shtypshkronjën “Kiro Dandaro” nga Manastiri për shtypjen e fletëvotimeve.
Para zgjedhjeve lokale, Kryetari i KSHZ-së, Boris Kondarko, për “360 Gradë” tha se kanë lidhur një marrëveshje kornizë me vlerë rreth 48 milionë denarë (rreth 800 mijë euro) për “prodhimin dhe shtypjen e materialeve zgjedhore konfidenciale dhe jokonfidenciale dhe listave të votuesve”.
“Marrëveshja kornizë është deri në 48 milionë denarë. Megjithatë, varet nga sa komuna do të ketë një raund të dytë dhe varësisht nga kostot e tilla, do të dimensionohet. Parashikohet që do të ketë një raund të dytë kudo, por supozojmë se kjo nuk është logjike, kështu që këto kosto do të ishin disi më të ulëta se sa të parashikuara dhe do të ishin diku brenda kornizës së cikleve të kaluara zgjedhore, ndoshta pak më pak se kaq”, thotë Kondarko.
Buxheti total i KSHZ-së për zgjedhjet është rreth 10 milionë euro. Kondarko thotë se më shumë se dy të tretat e këtyre parave janë të destinuara për reklama politike të paguara, dhe më pak se një e treta është për të gjitha aktivitetet e tjera zgjedhore.