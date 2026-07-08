Mason Greenwood pranë Fenerbahçes, marrëveshja drejt finalizimit

Mason Greenwood pranë Fenerbahçes, marrëveshja drejt finalizimit

Mason Greenwood është shumë pranë transferimit te Fenerbahçe, me negociatat mes klubeve që kanë hyrë në fazën përfundimtare.

Sipas raportimeve, drejtuesit e Fenerbahçes janë në kontakt të drejtpërdrejtë me klubin e Greenwood për të finalizuar detajet e marrëveshjes, ndërsa optimizmi është i madh që transferimi të mbyllet brenda një kohe të shkurtër.

Nga ana e lojtarit ekziston gatishmëri e plotë për t’iu bashkuar gjigantit turk. Ndërkohë, pavarësisht spekulimeve të shumta në media, AS Roma nuk ka paraqitur asnjë ofertë zyrtare për sulmuesin anglez./

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