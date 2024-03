Mashtrohet tetovari nga një shtetas i Shqipërisë, i merren 11 mijë euro për hapjen e një biznesi në Dubai

Një pesëdhjetë e shtatë vjeçar, banor i një fshati të Tetovës, dje (28-mars) në ora 14:40 në SPB-Tetovë ka raportuar se 58-vjeçari M.M. nga Republika e Shqipërisë gjatë muajit të fundit i kishte premtuar atij dhe një personi tjetër se do të hapë një kompani në Dubai dhe në këmbim në tre raste i kanë paguar gjithsej 11 mijë euro, por as kompania nuk është hapur dhe as paratë nuk janë kthyer, kështu që e kuptuan se kishin qenë të mashtruar. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.

