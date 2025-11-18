MASH publikoi rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave për nxënës

MASH publikoi rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave për nxënës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se i ka publikuar rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave për nxënës për vitin shkollor 2025–2026.

Nga ministria thonë se të gjithë aplikuesit do ta marrin vendimin përmes portalit elektronik e-uslugi.mon.gov.mk, në seksionin “Aplikimet e mia”, në kolonën “Dokumenti i vendimit”, dhe se aplikuesit e pakënaqur nuk duhet të paraqesin ankesa ose kundërshtime para se të marrin vendimin.

“Pas marrjes së vendimit, ankesat paraqiten në Komisionin Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative, Procedurë nga Marrëdhënia e Punës dhe Mbikëqyrje Inspektuese në shkallën e dytë, brenda 15 ditëve nga pranimi i vendimit. Hapësirat e Komisionit Shtetëror gjenden në bulevardin “Goce Dellçev” nr. 18 (objekti i RTVM-së, kati i 11). Fituesit e bursave nuk është e nevojshme të dorëzojnë kontrata të shtypura dhe të nënshkruara. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet që lidhen me përdorimin e bursës janë të përcaktuara në vendim”, njofton MASH në publikimin ku janë përfshirë emrat e nxënësve fitues të njërës nga shtatë kategoritë e bursave të dedikuara për gjimnazistë.

Link: https://mon.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/soopstenija/rezultati-od-konkurs-za-dodeluvanje-na-ucenicki-stipendii-za-ucebnata-2025-2026-godina

MARKETING

Të ngjajshme

Kocevski: Janë ndaluar disa punonjës të DAP-it, janë përfshirë në një hetim lidhur me rastin e Koçanit

Kocevski: Janë ndaluar disa punonjës të DAP-it, janë përfshirë në një hetim lidhur me rastin e Koçanit

Osmani shpërndan Kuvendin, pritet shpallja e zgjedhjeve

Osmani shpërndan Kuvendin, pritet shpallja e zgjedhjeve

Sondazh në SHBA, më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se demokracia nuk funksionon

Sondazh në SHBA, më shumë se gjysma e qytetarëve thonë se demokracia nuk funksionon

Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do dihen emrat!

Rikonstruimi i Qeverisë, Mickoski: Javën tjetër do dihen emrat!

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni