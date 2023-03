MASH: Miratohen tekstet e reja shkollore për arsimin e mesëm profesional, do të shtypen në etapa

Prokurimi i teksteve shkollore krejtësisht të reja me të dhëna të azhurnuara , pa logjikë, përmbajtje ofenduese e diskriminuese dhe gabime teknike, në arsimin fillor është komponent i rëndësishëm edhe reforma në arsimin e mesëm profesional.

Ju informojmë se vetëm në vitin 2022, Shërbimi Pedagogjik ka miratuar rreth 100 tekste shkollore për arsimin e mesëm profesional katërvjeçar, për lëndët e përgjithshme-arsimore dhe për gjimnazin matematiko-informatikë. Dhe për numër të madh të lëndëve, procedurat për përgatitjen dhe miratimin e teksteve shkollore janë në proces. Lista e teksteve të miratuara do të plotësohet vazhdimisht dhe, siç paralajmëroi ministri, procedura për shtypje do të rrumbullakosen në faza derisa të përfundojë i gjithë procesi për të gjitha tekstet shkollore.

Në buxhetin e MASH-it për çdo vit janë paraparë mjete financiare të dedikuara për miratimin për miratim, gjegjësisht prokurim, shtypje dhe shpërndarje të teksteve shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm. Në fillim të vitit prioritet iu dha teksteve të arsimit fillor, ndërsa së shpejti do të fillojë edhe shtypja e teksteve shkollore për arsimin e mesëm profesional, të cilat janë miratuar dhe do të gjejnë aplikimin e tyre për herë të parë në mësimdhënie. Kështu do të kapërcehet sfida që ka ekzistuar shumë vite më parë, për shumë lëndë të arsimit të mesëm profesional që është në mungesë dhe në fokus të politikave për zhvillim dhe promovim, nuk ekzistonin tekste shkollore.

Materialet nga të cilat nxënësit mësojnë lidhen drejtpërdrejt me programet mësimore , arritjen e rezultateve të planifikuara nga të mësuarit dhe përvetësimi i kompetencave të nevojshme. Dhe për këtë arsye, ky proces edhe pse mjaft i ndërlikuar, MASH dhe institucionet tjera kompetente, trupat dhe organet janë të përkushtuara për intensifikimin e tij, në interes të sigurimit të arsimit më cilësor për të rinjtë, nevojat dhe kërkesat e të cilit do të jenë gjithmonë prioritet i institucioneve të sistemit.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës