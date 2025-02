MASH: Grupi ndërsektorial kujdeset për rritjen e sigurisë në shkolla

Është formuar grup ndërsektorial i cili do të kujdeset për ruajtjen e sigurisë në objektet e shkollave në nivelin e duhur, pasi që në mëngjesin e sotëm një pjesë e udhëheqësive të shkollave morën mesazhe për mjete shpërthyese të vendosura në objekte. Për këtë sot në pres konferencë informoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Prof. Dr. Vesna Janevska, e cila tha se është e rëndësishme që shkollat të mbeten mjedis paqësor dhe harmonik në të cilin nxënësit individualisht do t’i përkushtohen përvetësimit të sa më shume njohurive dhe atyre njohurive më cilësore.

“Mbajtëm takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me disa institucione të tjera të cilat janë përgjegjëse për sigurinë publike, përfaqësues të Ministrisë së Transformimit Dixhital dhe të Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike. Së bashku do të veprojmë në periudhën e ardhshme dhe me përpjekje shtesë nga komunat, do të rrisim sigurinë në shkolla”, tha Janevska, duke shtuar se të gjitha raportimet e sotme janë të rreme, ndërsa pas kontrolleve të kryera, nxënësit janë kthyer në mësimdhënie.

“Falënderoj policinë dhe të gjitha shërbimet e tjera për ndërhyrjen e shpejtë dhe përkushtimin ndaj më të rinjve dhe njëkohësisht më vjen keq që dikush po luan me fëmijët tanë dhe po shqetëson publikun”. Ju kujtoj se shkollat duhet të vazhdojnë të raportojnë menjëherë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për çdo denoncim për mjete shpërthyese dhe të ndjekin udhëzimet dhe protokollet të cilat do të merren nga personat ekspertë të Ministrisë. Natyrisht, është e rëndësishme që të kenë kujdes se kush dhe si hyn në objektet shkollore”, theksoi Janevska.

Ministrja Ju bëri thirrje mësimdhënësve dhe punonjësve të tjerë të shkollave që për komunikim të përdorin ekskluzivisht adresat elektronike zyrtare të krijuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndërsa rekomandimet për komunat janë që sipas mundësive të angazhojnë siguri fizike dhe të in-stalojnë mbikëqyrje video.

MARKETING