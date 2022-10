MASH: Fillon shtypja e teksteve shkollore, deri në fund të nëntorit nxënësit me libra

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka informuar se ka nisur shtypja e teksteve shkollore, ndërsa dorëzimi do të përfundojë në muajin nëntorë. Siç njoftojnë nga ministria, përparësi në procesin e shtypjes kanë tesktet e klasave të para, të dyta, të katërta dhe të pesta, të cilat u miratuan së fundmi përmes një procesi kompleks disa mujor dhe prodhimi i tyre pasoi krijimin e programeve mësimore të reja për këto klasa, sipas planit për reforma në faza të arsimit fillor. MASH së bashku me institucionet tjera kompetente, do të vazhdojë të investojë në zhvillimin e programeve mësimore dhe teksteve të reja, sepse ky është një nga kushtet themelore për arsim cilësor, thonë nga ministria.