MASH: Është marrë vendim për pezullim të përkohshëm të punës së Fakultetit privat për Ekonomi Biznesi në Shkup
Për shkak të parregullsive të konstatuara në punë dhe mosveprimit sipas detyrimit për eliminimin e tyre, Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se është marrë vendim për pezullimin e përkohshëm të punës së shkollës së lartë profesionale private – Fakulteti i Ekonomisë së Biznesit në Shkup.
“Parregullsitë u konstatuan nga ana e një komisioni të posaçëm në kuadër të MASH-it për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në punë, ndërsa vendimi për pezullimin e përkohshëm të punës së këtij institucioni privat të arsimit të lartë u mor gjithashtu në bazë të një mendimi nga Bordi i Akreditimit të Arsimit të Lartë. Në Fakultetin e Ekonomisë së Biznesit nuk ka studentë të rinj të regjistruar në vitin akademik 2025-2026. Për studentët e regjistruar tashmë, institucioni i arsimit të lartë do të përmbushë detyrimet e përcaktuara në Ligjin për Arsimin e Lartë me qëllim që të mundësojë arsimim të mëtejshëm pa ndërprerje, përkatësisht transferim në fakultete të tjera”, thonë nga MASH.
Theksojnë se respektimi i rregullave ligjore duhet të jetë parim themelor në punën e të gjitha institucioneve arsimore. Kjo, siç theksojnë, është mënyra e vetme që të sigurohet cilësi e qëndrueshme ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve arsimore.
“Në 15 muajt e fundit, 14 institute shkencore private janë mbyllur, disa për shkak të mosaktivitetit, dhe disa për shkak të mospërmbushjes së kushteve të funksionimit. MASH do të vazhdojë të kontrollojë pa dallim punën e institucioneve arsimore dhe shkencore në të ardhmen dhe të marrë masat e duhura aty ku vërehen shmangie nga normat ligjore”, njoftojnë nga MASH.