MASH do të kryejë një analizë për të përcaktuar nëse është i nevojshëm mësimi në kushte shtëpie për nxënësit e lënduar në zjarrin në Koçan

MASH do të kryejë një analizë për të përcaktuar nëse është e nevojshme dhe sa nxënës do të mësonin në kushte shtëpie midis të lënduarve në zjarrin në Koçan që nga fillimi i vitit shkollor.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska sot, duke paralajmëruar futjen e arsimit fillor formal për fëmijët me kancer që janë në mjekim afatgjatë në kushte spitalore, tha se nga shtatori do të bëhen përpjekje për të ofruar këtë lloj arsimi edhe për nxënësit që po rehabilitohen pas lëndimeve në zjarrin në “Puls”.

“Tani është verë, do të bëjmë një analizë, nëse është e nevojshme patjetër do të përfshihen, megjithëse nuk jam e sigurt se ka shumë. Ata që po mbaronin vitin e katërt, disa tashmë e kanë dhënë provimin e maturës, mendoj se një ose dy fëmijë kanë mbetur për të dhënë provimin e maturës tani”, tha ministrja Janevska, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari gjatë vizitës në Klinikën për sëmundje të fëmijëve.

Në pyetjen nëse, përveç kushteve spitalore, ky lloj arsimi do t’u ofrohet edhe fëmijëve që mjekohen në shtëpi, ajo u përgjigj se projekti parashikon që i njëjti parim të zhvillohet edhe në kushte shtëpie.

“Patjetër, këta fëmijë me kancer, përveç mjekimit në spital, rehabilitohen në kushte shtëpie. Mësuesi që i është caktuar fëmijës mund ta vizitojë në shtëpi, nëse ka kushte dhe shëndeti i fëmijës e lejon, ose mund ta mësojë materialin e nevojshëm onlajn. Por përveç faktit që nuk do ta humbasin vitin, do të jenë edhe të motivuar. Qoftë në klinikë, në shtëpi apo në qendër rehabilitimi, mësimdhënia do të zhvillohet, dhe bashkë me të edhe socializimi i këtyre fëmijëve”, theksoi Janevska.

Theksoi se përfitimet e projektit janë të shumëfishta dhe se fëmijët do të ndiejnë empati nga shkolla, miqtë dhe mësuesit e tyre.

“Përfitimi është i shumëfishtë dhe më vjen vërtet keq që kjo nuk është realizuar deri më tani”, shtoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës.

