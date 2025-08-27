Masakër në SHBA/ Të shtëna me armë në një kishë në Minesota, raportohet për të paktën 20 viktima
Të shtëna me armë kanë ndodhur në një kishë në Minesota, me raportet fillestare që flasin për disa viktima.
Të shtënat ndodhën në Kishën e Ungjillëzimit, dhe forca të shumta policie dhe shpëtimi kanë nxituar në vendngjarje.
Policia dhe media lokale raportuan 20 viktima. Një burrë i armatosur i veshur me të zeza thuhet se është përgjegjës për të shtënat.
Ngjarja tragjike e së mërkurës shënon të shtënat e katërta brenda 24 orëve në Minneapolis, Minesota. Gjatë të martës dhe të mërkurës, tre persona u qëlluan dhe u vranë në tre të shtëna të ndara. Të paktën tetë persona pësuan gjithashtu plagë nga armë zjarri në këto incidente.
Policia dhe media lokale raportuan 20 viktima. Një burrë i armatosur i veshur me të zeza thuhet se është përgjegjës për të shtënat.
Ngjarja tragjike e së mërkurës shënon të shtënat e katërta brenda 24 orëve në Minneapolis, Minesota. Gjatë të martës dhe të mërkurës, tre persona u qëlluan dhe u vranë në tre të shtëna të ndara. Të paktën tetë persona pësuan gjithashtu plagë nga armë zjarri në këto incidente.