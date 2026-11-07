Masakër në Poloni, shkon në 6 numri i viktimave nga sulmi në Krakov, 24-vjeçari qëlloi mbi qytetarët
Një tjetër person ka ndërruar jetë nga plagët e marra gjatë sulmit të armatosur në qendër të Krakovit, në Poloni, duke e çuar në gjashtë numrin e viktimave. Të paktën 12 persona të tjerë mbetën të plagosur, mes tyre edhe tre efektivë policie.
Sipas dëshmitarëve, një 24-vjeçar i veshur me kamuflazh ushtarak, me helmetë dhe fytyrë të mbuluar, lëvizte me një makinë të zezë në zonën e sheshit kryesor dhe qëllonte me armë zjarri ndaj qytetarëve. Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë panikun e krijuar, me njerëz që vrapojnë dhe kërkojnë strehim në dyqanet përreth.
Policia ndërhyri dhe arriti të ndalojë autorin, i cili u plagos gjatë përplasjes me efektivët dhe u transportua në spital. Autoritetet konfirmuan se bëhet fjalë për një shtetas polak 24-vjeçar, i cili dyshohet se ka vepruar i vetëm.
Gjatë kontrollit të automjetit të tij u sekuestruan disa armë dhe municione, ndërsa në bagazh u gjetën edhe pajisje ushtarake, një çantë shpine dhe një bajonetë. Sipas policisë, autori mund të ketë përdorur një pushkë gjysmëautomatike të stilit AR-15. Motivet e sulmit mbeten ende të paqarta.
Kryeministri polak Donald Tusk shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe vlerësoi efektivët që rrezikuan jetën gjatë ndërhyrjes. Edhe Presidenti Karol Nawrocki u shpreh i tronditur nga ngjarja, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë.
Footage from Kraków residents shows that police were on the scene from the very beginning.
Five people have now been confirmed dead in Kraków’s Main Market Square.
The perpetrator was reportedly driving a black car and shooting indiscriminately. https://t.co/rsNzqKTxf5
— John F.Kennedy Jr (@real_jfkjr01) November 7, 2026