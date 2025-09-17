Masakër në Austri/ Serbi vret gruan, plagos vajzën dhe partnerin e saj më pas vetëvritet
Një burrë me origjinë nga Serbia vrau mbrëmë bashkëshorten, plagosi rëndë vajzën dhe partnerin e saj, pastaj vrau veten në një veturë.
Ky krim ndodhi në lagjen Leopoldstadt, në qendër të Vjenës, raportojnë mediat lokale.
Sipas informacionit nga Austria, masakra u krye para ndërtesës ku familja jetonte ndërsa policia ishte mobilizuar në të gjithë qytetin për ta kapur autorin, i cili u gjet më pas pa shenje jete.
Trupi i gruas u gjet para apartamentit gjersa në ndërtesë, policia gjeti vajzën (24 vjeçe), që është vajza e çiftit, dhe një djalë (26 vjeç), të dy të plagosur rëndë. Vajza është në gjendje kritike për jetë.
Fqinjët njoftuan policinë pasi dëgjuan disa të shtëna, raporton nova.rs.
Pas kësaj, autori u përpoq të ikte me veturën e markës “Mercedes”, por u kap i plagosur rëndë, e cila gjë i solli edhe vdekjen.