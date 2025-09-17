Masakër në Austri/ Serbi vret gruan, plagos vajzën dhe partnerin e saj më pas vetëvritet

Masakër në Austri/ Serbi vret gruan, plagos vajzën dhe partnerin e saj më pas vetëvritet

Një burrë me origjinë nga Serbia vrau mbrëmë bashkëshorten, plagosi rëndë vajzën dhe partnerin e saj, pastaj vrau veten në një veturë.

Ky krim ndodhi në lagjen Leopoldstadt, në qendër të Vjenës, raportojnë mediat lokale.

Sipas informacionit nga Austria, masakra u krye para ndërtesës ku familja jetonte ndërsa policia ishte mobilizuar në të gjithë qytetin për ta kapur autorin, i cili u gjet më pas pa shenje jete.

Trupi i gruas u gjet para apartamentit gjersa në ndërtesë, policia gjeti vajzën (24 vjeçe), që është vajza e çiftit, dhe një djalë (26 vjeç), të dy të plagosur rëndë. Vajza është në gjendje kritike për jetë.

Fqinjët njoftuan policinë pasi dëgjuan disa të shtëna, raporton nova.rs.
Pas kësaj, autori u përpoq të ikte me veturën e markës “Mercedes”, por u kap i plagosur rëndë, e cila gjë i solli edhe vdekjen.

MARKETING

Të ngjajshme

Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës

Muhamed Elmazi: Vitin e ardhshëm, shkollë e re për nxënësit e Matkës

Fidan: Turqia luan një rol kyç në parandalimin dhe përfundimin e konflikteve

Fidan: Turqia luan një rol kyç në parandalimin dhe përfundimin e konflikteve

Kasami nga fshati Gajre: Më 19 tetor është dita jonë!

Kasami nga fshati Gajre: Më 19 tetor është dita jonë!

Bajram Rexhepi u takua me artistët nga Tetova

Bajram Rexhepi u takua me artistët nga Tetova

Izraeli kritikon planin e sanksioneve të BE-së, zotohet për hakmarrje

Izraeli kritikon planin e sanksioneve të BE-së, zotohet për hakmarrje

Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë

Ministri i jashtëm turk diskuton për Gazën me homologët sauditë dhe egjiptianë