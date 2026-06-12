Marshim kilometrik në Tiranë! Protestuesit njëzëri: Shqipëria është e jona…

Marshim kilometrik në Tiranë! Protestuesit njëzëri: Shqipëria është e jona…

Mijëra qytetarë po vijojnë marshimin e tyre në rrugët e kryeqytetit, ndërsa kanë bërë thirrje për ndryshim. Fillimisht ata u mblodhën në sheshin “Skënderbej”, ndërsa më pas u zhvendosën para Kryeministrisë ku dhe zhvilluan fjalimet e tyre.

Protestuesit kërkuan për të 13-tën ditë rradhazi dorëheqjen e kryeminsitrit Edi Rama dhe anulimin e projektit të Zvërnecit. “Rama ik”, “Atdheu nuk shitet”, “Shqipëri e Re”, “Shqipëria është e jona” dhe “Shqipëria është e jona, jo e oligarkëve”, këto ishin disa nga thirrjet që po shoqërojnë marshimin e tyre.

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