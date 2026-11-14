Marsh: Vetëm 30 për qind e bizneseve të anketuara në Turqi kanë plane për përballimin e rreziqeve klimatike
Drejtoresha menaxhuese për Klimën dhe Qëndrueshmërinë në kompaninë Marsh, Swenja Surminski, ka deklaruar se gjetjet paraprake të Anketës së vitit 2026 për Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike tregojnë se, ndonëse gjysma e bizneseve të anketuara në Turqi vlerësojnë rreziqet që lidhen me klimën, vetëm 30 për qind kanë plane sistematike për të forcuar qëndrueshmërinë e tyre ndaj këtyre rreziqeve.
“Së fundmi kemi realizuar një anketë me bizneset në Turqi. Gjetjet fillestare tregojnë se gjysma e të anketuarve tanë vlerësojnë rreziqet klimatike. Megjithatë, vetëm 30 për qind kanë një plan sistematik për të ndërmarrë veprime që përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre”, tha Surminski për Anadolu.
Surminski, drejtuese në Marsh, një kompani globale e shërbimeve profesionale e specializuar në menaxhimin e rrezikut, risigurimin, kapitalin, investimet dhe konsulencën e menaxhimit, tha se COP31 po mbahet në një kohë kur efektet e ndryshimeve klimatike po ndihen gjithnjë e më shumë në mbarë botën.
“Koha është tashmë vendimtare kur bëhet fjalë për ndërmarrjen e veprimeve. Mendoj se kjo konferencë COP, siç ka theksuar edhe presidenca turke, është e përqendruar te veprimet dhe zbatimi i tyre. Jam shumë e kënaqur që sektori i sigurimeve është pjesë e këtij dialogu”, tha ajo.
Ajo theksoi se sektori i sigurimeve zotëron njohuri të gjera mbi rreziqet, si dhe mjete dhe zgjidhje për t’i ndihmuar bizneset që t’i përballojnë ato.
Surminski shtoi se industria po zhvillon teknologji të reja dhe po ndihmon në uljen e rreziqeve që lidhen me energjinë e rinovueshme, duke mbështetur kështu investimet në këtë sektor.
Ajo theksoi rëndësinë e nismës Shtëpia e Sigurimeve (Insurance House) për rritjen e dukshmërisë së sektorit, prezantimin e zgjidhjeve të mundshme dhe nxitjen e angazhimit në të gjithë industrinë.
Duke shpjeguar qasjen e Marsh, Surminski tha se kompania bashkëpunon me biznese të të gjitha madhësive dhe nga sektorë të ndryshëm, për t’i ndihmuar ato të identifikojnë, kuptojnë dhe menaxhojnë rreziqet përmes analizës së të dhënave dhe mjeteve analitike.
Duke iu referuar Anketës së vitit 2026 për Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike të Marsh Risk, ajo theksoi se rezultatet nga Turqia tregojnë një hendek të konsiderueshëm mes ndërgjegjësimit të bizneseve për rreziqet klimatike dhe gatishmërisë së tyre për t’i përballuar ato.
Surminski tha se Marsh synon të shkojë përtej identifikimit të kërcënimeve aktuale dhe të ardhshme, duke i ndihmuar kompanitë të përcaktojnë masat konkrete që mund të ndërmarrin.
Ajo shpjegoi se kompania i mbështet bizneset në realizimin e investimeve të duhura, përcaktimin e prioriteteve për veprimet e nevojshme dhe ndjekjen e një qasjeje më strategjike ndaj menaxhimit të rrezikut.
Modelet e rrezikut duhet të marrin parasysh skenarët e ardhshëm
Surminski tha se Marsh bashkëpunon me biznese në mbarë botën dhe se, megjithëse sfidat ndryshojnë nga një vend në tjetrin dhe nga një sektor në tjetrin, qasja themelore ndaj menaxhimit të rrezikut mbetet e njëjtë.
Ajo theksoi se kompanitë duhet të identifikojnë me saktësi burimet e rreziqeve me të cilat përballen.
Sipas Surminskit, disa biznese ende nuk e kanë matur ekspozimin e tyre ndaj këtyre kërcënimeve dhe për këtë arsye nuk kanë një pasqyrë të qartë të pasojave dhe kostove të mundshme financiare.
“Ne u ofrojmë bizneseve mbështetjen dhe mjetet e nevojshme për t’i bërë vetes pyetjet: ‘Çfarë duhet të bëj tani? Çfarë duhet të bëj pas një viti? Çfarë duhet të bëj pas pesë vitesh?’ Kjo mundëson që procesi të shndërrohet në një plan të mirëfilltë për qëndrueshmërinë ndaj rreziqeve. Besoj se kjo është thelbësore për të siguruar që bizneset të mos kapen të papërgatitura”, tha ajo.
Surminski theksoi se qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike po bëhet një faktor konkurrues, pasi investitorët mund të kërkojnë të vlerësojnë nëse një kompani është e përgatitur mjaftueshëm për t’u përballur me rreziqet e ardhshme.
Ajo tha se Marsh bashkëpunon gjithashtu me qeveritë dhe institucionet publike, duke mos u përqendruar vetëm te bizneset private.
Në Turqi, shtoi ajo, kompania ndihmon Fondin Turk të Sigurimit nga Katastrofat (DASK) në analizimin e rreziqeve dhe sigurimin e mbulimit përmes risigurimit.
Surminski tha se Marsh bashkëpunon shpesh edhe me qytete dhe komuna, duke ndihmuar autoritetet lokale të kuptojnë rreziqet me të cilat përballen dhe të identifikojnë masat për forcimin e qëndrueshmërisë së infrastrukturës së tyre.
Ajo theksoi se modelet e rrezikut nuk duhet të mbështeten vetëm në të dhënat historike, por duhet të jenë në gjendje të parashikojnë edhe zhvillimet e ardhshme.
Sipas Surminskit, bizneset dhe institucionet duhet të marrin në konsideratë një sërë rezultatesh të mundshme gjatë përgatitjes së strategjive për qëndrueshmërinë dhe përdorimit të mjeteve për vlerësimin e rrezikut.
Duke e përshkruar këtë qasje si planifikim të skenarëve, ajo tha se organizatat duhet të shmangin supozimin se ngjarje të caktuara nuk kanë gjasa të ndodhin vetëm sepse nuk kanë ndodhur më parë.
“Në vend që të shohim të kaluarën dhe të themi: ‘Këtu nuk ka pasur kurrë përmbytje, prandaj nuk do të ketë as në të ardhmen’, duhet të marrim në konsideratë rezultatet e mundshme”, tha ajo.
Surminski theksoi se modelet e vlerësimit të rrezikut duhet, për këtë arsye, të përditësohen për të pasqyruar ndryshimet e kushteve klimatike.
Ajo theksoi se kompanitë e sigurimeve tashmë po investojnë në sisteme më të sofistikuara modelimi dhe se përparimet teknologjike mund të përmirësojnë më tej efektivitetin e tyre.
“Besoj se edhe teknologjia do të na ndihmojë. Po bëhemi gjithnjë e më të aftë në përdorimin e saj. Po mësojmë nga e kaluara, sepse mund të shqyrtojmë atë që ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit. Mund të shohim se si po ndryshon klima”, tha ajo.
“Tani mund ta përdorim këtë informacion për të krijuar një kuptim më të qartë të asaj që mund të ndodhë në të ardhmen. Inteligjenca artificiale mund të luajë gjithashtu një rol në këtë proces, duke i bërë të dhënat shumë më të qasshme dhe duke përshpejtuar llogaritjet”, shtoi ajo.
Anketa e vitit 2026 për Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike e Marsh Risk synon të shqyrtojë mënyrën se si rreth 120 organizata të sektorit publik dhe privat në mbarë botën po përballen me një mjedis rreziku në ndryshim të vazhdueshëm.
Pjesa e studimit që përfshin Turqinë, e realizuar në bashkëpunim me Ipsos në nëntor 2026, përfshiu 184 drejtues të lartë dhe pronarë biznesesh.