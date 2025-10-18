Marrëveshja multimilionëshe mes Barcelonës dhe Spotify – zbulohen shifrat
Barcelona njoftoi të premten se ka rinovuar marrëveshjen me Spotify për të qenë sponsori kryesor në fanellat e saj për vitet në vijim, si dhe për të shfaqur logon në veshjet stërvitore dhe për të zgjatur marrëveshjen për të drejtat e emrit të stadiumit ‘Camp Nou’, ose ‘Spotify Camp Nou’.
Duket se marrëveshja nuk është negociuar rishtas, por është pjesë e kushteve të mëparshme. Muajin e kaluar u raportua se Barcelona ishte e interesuar të rinegocionte marrëveshjen me Spotify, duke ndjerë se marrëveshja aktuale ishte e vjetruar.
Blaugranasit më parë merrnin 57.5 milionë euro në vit për sponsorizimin kryesor në fanella gjatë tre viteve të fundit, dhe 5 milionë euro shtesë në sezon për vendin në fanellat stërvitore.
Tani është zbuluar nga Cadena SER se ka pasur pak vend për negociata dhe se të gjitha shifrat që Barcelona do të marrë deri në vitin 2030 ishin rënë dakord më herët si pjesë e një klauzole në kontratë për të zgjatur marrëveshjen me katër vjet.
Marrëveshja e re do të hyjë në fuqi në fund të këtij sezoni dhe do të shohë Spotify të paguajë 65 milionë euro për të qenë sponsori kryesor në fanellë dhe 10 milionë euro shtesë për sponsorizimin në veshjet stërvitore.
Shuma totale që Barcelona do të marrë është 75 milionë euro në sezon, një rritje prej 12.5 milionë eurosh në sezon, ose 50 milionë euro gjithsej gjatë këtyre sezoneve.
Zgjatja e të drejtave të emrit për ‘Camp Nou’ do të mbetet e njëjtë, vetëm se është zgjatur deri në vitin 2034.
Kjo përfshin klauzolën që i jep të drejtë Spotify të tërheqë njëanshmërisht marrëveshjen në vitin 2028.
Barcelona duhet të rikthehet në ‘Camp Nou’ me stadiumin që funksionon me 90 për qind kapacitet (94,500 tifozë) në mënyrë që të shmanget kjo mundësi.