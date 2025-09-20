Marrëveshja me Pekinin, Shtëpia e Bardhë: Gjashtë anëtarët e bordit drejtues të TikTok në SHBA do të jenë amerikanë
Shtëpia e Bardhë tha të martën se negociatat me Pekinin do të përbëhen nga gjashtë nga shtatë anëtarët e bordit të drejtorëve të TikTok në SHBA .
“TikTok do të jetë në pronësi shumicë nga amerikanët në Shtetet e Bashkuara. Do të ketë shtatë anëtarë në bord, gjashtë prej të cilëve do të jenë amerikanë”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, për Fox News.
Zëdhënësja shtoi se “mbikëqyrja e të dhënave dhe privatësisë do të jetë me një nga kompanitë më të mëdha amerikane të teknologjisë, Oracle, dhe algoritmi do të kontrollohet gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara”.
Sipas Levitt, “të gjitha këto elementë janë rënë dakord tashmë” midis palëve, gjë që tani mbetet “për t’u finalizuar”. “Vlerësoj se kjo do të ndodhë në ditët në vijim”, shtoi ajo.
Të premten, Presidenti Donald Trump kishte deklaruar pas një bisede telefonike me homologun e tij kinez Xi Jinping se nënshkrimi i një marrëveshjeje për TikTok tani mund të jetë një “formalitet i thjeshtë”.
Pekini nuk dha asnjë shenjë për këtë çështje pas bisedës midis dy krerëve të shteteve. Lidhur me TikTok, presidenti kinez thjesht u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të “sigurojnë një mjedis biznesi të hapur, të drejtë dhe jo-diskriminues për kompanitë kineze që investojnë në Shtetet e Bashkuara”.
Këto negociata po zhvillohen ndërsa një ligj amerikan parashikon ndalimin e platformës në Shtetet e Bashkuara, në emër të sigurisë kombëtare. Por, pasi u kthye në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump kërkoi të gjente një mënyrë për ta mbajtur platformën në vend duke transferuar operacionet amerikane të TikTok te një konsorcium investitorësh amerikanë, përfshirë aleatin e tij Larry Ellison, kreun e Oracle.
Donald Trump beson se TikTok e ndihmoi të rriste popullaritetin e tij midis të rinjve amerikanë gjatë fushatës së fundit presidenciale. Sipas informacionit nga Wall Street Journal të premten në mbrëmje, qeveria amerikane pret të marrë një komision prej disa miliardë dollarësh për rolin e saj si ndërmjetës në negociata.