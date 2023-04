Marrëdhëniet Hungari-SHBA, Orban: Amerika do të na detyrojë të shkojmë në luftë

Kryeministri hungarez, Viktor Orban, duket se ka dalë kundër SHBA-ve, duke thënë se nuk është e bashkuar dhe se ka imazhin e një vendi të ndarë me dallime të mëdha politike partiake.

“Amerika do të na detyrojë të shkojmë në luftë. Me të drejtë presim që SHBA-ja të marrë parasysh situatën e veçantë të Hungarisë. Ne ishim në anën e paqes dhe ja ku duam të qëndrojmë”, tha Orban.

Ai tha se nëse do të ketë një luftë botërore, ajo do të jetë bërthamore, duke paralajmëruar rrezikun e një përshkallëzimi të konfliktit në Ukrainë. Orban tha se situata në atë vend po përkeqësohet çdo javë, ndërsa rreziku i përshkallëzimit të luftës po rritet, shkruajnë mediat e huaja. Ai shtoi se raportet tregojnë se Britania po dërgon municione me uranium të varfëruar në frontin në Ukrainë, ndërsa Rusia po vendos armë taktike bërthamore në Bjellorusi.

(BalkanWeb)