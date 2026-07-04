Maroku i pandalshëm, mposht Kanadanë dhe kualifikohet në çerekfinale të Botërorit

Maroku i pandalshëm, mposht Kanadanë dhe kualifikohet në çerekfinale të Botërorit

Kombëtarja e Marokut ka siguruar kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Kanadanë me rezultat të pastër 3-0 në ndeshjen e vlefshme për fazën e 1/8 së finales.

Takimi nisi me ritëm të lartë, ndërsa Kanada krijoi rastin e parë të rrezikshëm përmes Tanitoluwa Oluwaseyi, por portieri Bono reagoi në mënyrë vendimtare. Me kalimin e minutave, Maroku mori kontrollin e lojës, duke dominuar mesfushën dhe duke krijuar më shumë hapësira në sulm.

Pjesa e parë u karakterizua nga duele të forta dhe disa kartonë të verdhë për të dyja skuadrat, ndërsa marokenët mbetën të rrezikshëm në kundërsulme, edhe pse rrjetat nuk u prekën para pushimit.

Epërsia erdhi menjëherë pas fillimit të pjesës së dytë. Në minutën e 50-të, Azzedine Ounahi realizoi një gol të bukur nga distanca, pas asistimit të Achraf Hakimit, duke i dhënë Marokut avantazhin 1-0.

Kanada u përpoq të rikthehej në lojë, por hasi në një mbrojtje të organizuar mirë dhe në një Bono të pakalueshëm, i cili neutralizoi çdo tentativë të kundërshtarit.

Në minutat e fundit të takimit, Maroku vulosi fitoren me dy gola të tjerë. Fillimisht dyfishoi epërsinë, ndërsa në fund Soufiane Rahimi realizoi për 3-0 pas asistimit të Brahimit, duke i dhënë shifrat përfundimtare sfidës.

Me këtë fitore bindëse, Maroku avancon në çerekfinale të Kupës së Botës 2026, ku do të përballet me fituesin e ndeshjes mes Paraguait dhe Francës.

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