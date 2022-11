Maroko shkakton befasinë e radhës në Botërorë, e mposhtë Belgjikën

Maroko ka bërë befasinë e radhës në Kupën e Botës.

Në ndeshjen e dytë të Grupit F, marokienet mposhtën Belgjikën me rezultat 2-0.

Abdelhamid Sabiri shënoi një supergol nga goditja e dënimit në minutën e 73-të, për rezultatin 1-0.

Në fund të ndeshjes, Maroco siguroi fitoren me golin e Zakaria Aboukhlal në 90+2.

Me këtë fitore, Maroco ka marrë kryesimin e Grupit F me 4 pikë, një më shumë se Belgjika.

Kroacia ka 1 pikë kurse Canada me zero pikë, që do të luajn mes vete pas pak.