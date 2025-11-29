Marko Rubio nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruksel javën e ardhshme
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, nuk do të marrë pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm të NATO-s që do të zhvillohet javën e ardhshme në Bruksel, ndërsa vazhdon negociatat për një plan të ri për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Në vend të tij, delegacionin amerikan do ta udhëheqë zëvendëssekretari i Shtetit, Christopher Landau. Ai pritet të përfaqësojë Uashingtonin më 2 dhe 3 dhjetor në samitin e Aleancës Atlantike, sipas një burimi të njohur me axhendën e udhëtimit të Rubios, i cili kërkoi anonimatin.
Mospjesëmarrja e një diplomati të lartë amerikan në një takim të tillë transatlantik konsiderohet tejet e pazakontë. Nuk dihet ende arsyeja e saktë pse Rubio po planifikon të mungojë në samitin e 3 dhjetorit, por sipas burimeve, planet e tij mund të ndryshojnë edhe në minutën e fundit.
Mungesa e tij vjen në një moment kur zyrtarët amerikanë dhe ukrainas po përpiqen të kalojnë mosmarrëveshjet rreth planit të diskutueshëm të Presidentit Donald Trump për t’i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës.