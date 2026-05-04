Mark Zuckerberg synon kurimin dhe parandalimin e sëmundjeve me AI
Drejtori ekzekutiv i Meta-s, Mark Zuckerberg, dhe gruaja e tij Priscilla Chan po ndërtojnë modele të Al të qelizave njerëzore, në një projekt që ata thonë se mund të ndihmojë “në përshpejtimin e kurimit dhe parandalimit të të gjitha sëmundjeve”.
Organizata e tyre jofitimprurëse, Biohub, javën e kaluar njoftoi një iniciativë pesëvjeçare për të krijuar teknologjitë dhe grupet e të dhënave të nevojshme për të ndërtuar modele parashikuese të qelizave njerëzore.
Organizata tha se të dhënat që gjeneron do të bëhen të hapura dhe të disponueshme falas për studiuesit në të gjithë botën.
Sipas Biohub, simulimet e qelizave njerëzore me anë të Al mund t’u lejojnë studiuesve të studiojnë sëmundjet në mënyrë digjitale në një shkallë dhe shpejtësi që nuk është e mundur në laborator sot.
Nëse janë mjaftueshëm të sakta, modele të tilla mund t’i ndihmojnë shkencëtarët të kuptojnë se si sillen qelizat në shëndet dhe sëmundje, të zbulojnë shkaqet e sëmundjeve dhe të tregojnë trajtime të reja.
“Qëllimi afatgjatë i Biohub është të kurojë të gjitha sëmundjet njerëzore përmes kryqëzimit të Al dhe biologjisë”, tha Zuckerberg.
Ndryshe, në vitin 2016 çifti krijoi organizatën për të bashkuar shkencëtarë dhe inxhinierë për të zhvilluar teknologji që “vëzhgojnë, matin dhe programojnë biologjinë në nivel qelizor”.
Biohub tha se që atëherë ka mbledhur grupet më të mëdha të të dhënave me një qelizë të vetme në nivel global dhe ka ndërtuar infrastrukturë të specializuar kompjuterike në shkallë të gjerë të dedikuar për kërkime biologjike.
Iniciativa e re pasqyron një besim në rritje në të gjithë industrinë e shkencave të jetës se modelet e Al të trajnuara në grupe të gjera të dhënash biologjike mund të transformojnë mënyrën se si zbulohen ilaçet, trajtimet dhe terapitë.
Organizata do të shpenzojë rreth 348 milionë euro për punën e saj dhe do të vërë në dispozicion 100 rreth 87 milionë euro për studiues të jashtëm.
Partnerët e saj përfshijnë prodhuesin e çipave Nvidia dhe institucione kryesore kërkimore.
Biologjia e mundësuar nga Al është një industri në zhvillim, pasi organizatat kërkimore, kompanitë e teknologjisë dhe zhvilluesit e barnave kërkojnë mënyra për të përdorur të mësuarit automatik për të kuptuar sëmundjet dhe për të hartuar trajtime të reja më shpejt.
Kompani të tjera të teknologjisë po shtyjnë përpara gjithashtu drejt biologjisë së mundësuar nga Al.