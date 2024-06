Mark Rutte do të jetë Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s

Mark Rutte do të jetë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i NATO-s.

32 anëtarët e aleancës ranë dakord që kryeministri holandez në largim do të zëvendësoje Jens Stoltenberg.

Pas miratimeve nga Hungaria dhe Sllovakia të martën, Rumania konfirmoi mbështetjen e saj për Rutte të enjten, me presidentin rumun Klaus Iohannis që tërhoqi kandidaturën e tij për postin kryesor të NATO-s.

MARKETING