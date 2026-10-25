Marine Le Pen nis fushatën për presidencën franceze

Marine Le Pen nis fushatën për presidencën franceze

Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidencën franceze, Marine Le Pen, e nisi fushatën e saj para mijëra mbështetësve në tubimin e parë elektoral, të mbajtur në qytetin e Orléans-it.

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Duke iu drejtuar mijëra mbështetësve të partisë së saj nacionaliste dhe kundër imigracionit, “Rassemblement National” RN – (Tubimi Kombëtar), ajo u shpreh se dëshiron t’i ofrojë Francës “një ndryshim kursi”, i cili, sipas saj, “nuk është një akt revolucionar, por një frymëmarrje normale e jetës demokratike”.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Le Pen kryeson aktualisht në sondazhe, gjashtë muaj para votimit.

Ajo u zotua të ruajë identitetin kulturor të Francës – nga gjuha dhe traditat, e deri te vlerat dhe mënyra e jetesës – duke nxitur brohoritje nga mbështetësit që valëvisnin flamuj francezë.

Ndër prioritetet e saj, nëse fiton në maj të vitit 2027, Le Pen premton atë që ajo e quan “më shumë siguri” për qytetarët francezë.

Ajo kritikoi ashpër atë që e sheh si dështim të sistemit të drejtësisë nën udhëheqjen e Emmanuel Macron-it, duke e konsideruar atë tejet të butë.

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