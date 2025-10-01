Marina izraelite rrethon Flotiljen Globale “Sumud” ndërsa po i afrohej Gazës për të thyer rrethimin
Flotilja Globale “Sumud” njoftoi se transmetimet e drejtpërdrejta u ndërprenë nga shumica e anijeve të saj, ndërsa forcat detare izraelite rrethuan anijet që po lundronin drejt Gazës për të sfiduar bllokadën, transmeton Anadolu.
Organizatorët thanë se ndalimi ndodhi ndërsa anijet luftarake izraelite bllokuan komunikimet dhe përparuan për të ndaluar konvojin.
Nuk kishte detaje të menjëhershme në lidhje me arrestime të mundshme ose fatin e anijeve.