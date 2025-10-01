Marina izraelite rrethon Flotiljen Globale “Sumud” ndërsa po i afrohej Gazës për të thyer rrethimin

Marina izraelite rrethon Flotiljen Globale “Sumud” ndërsa po i afrohej Gazës për të thyer rrethimin

Flotilja Globale “Sumud” njoftoi se transmetimet e drejtpërdrejta u ndërprenë nga shumica e anijeve të saj, ndërsa forcat detare izraelite rrethuan anijet që po lundronin drejt Gazës për të sfiduar bllokadën, transmeton Anadolu.

Organizatorët thanë se ndalimi ndodhi ndërsa anijet luftarake izraelite bllokuan komunikimet dhe përparuan për të ndaluar konvojin.

Nuk kishte detaje të menjëhershme në lidhje me arrestime të mundshme ose fatin e anijeve.

MARKETING

Të ngjajshme

Rexhepi: Është e obligueshme për shqiptarët të bëhen bashkë në momentin kur ju nëpërkëmbet dinjiteti!

Rexhepi: Është e obligueshme për shqiptarët të bëhen bashkë në momentin kur ju nëpërkëmbet dinjiteti!

Si janë raportet e Zejd Rexhepit me Ali Ahmetin?

Si janë raportet e Zejd Rexhepit me Ali Ahmetin?

Rexhepi: Çairi ka qenë komuna më e neglizhuar nga qyteti i Shkupit

Rexhepi: Çairi ka qenë komuna më e neglizhuar nga qyteti i Shkupit

Rama publikon pamje nga prishja e ndërtimeve pa leje në Parkun e Valbonës: Ndaluni

Rama publikon pamje nga prishja e ndërtimeve pa leje në Parkun e Valbonës: Ndaluni

Dr. Mahmut Çevik viziton Gjykatën e Shkallës së Parë në Gostivar – TIKA për 20 vite afërsisht ka realizuar 1.300 projekte në RMV

Dr. Mahmut Çevik viziton Gjykatën e Shkallës së Parë në Gostivar – TIKA për 20 vite afërsisht ka realizuar 1.300 projekte në RMV

Spanjë, garda civile shpëton 148 persona ndërsa përmbytjet godasin Ibizën

Spanjë, garda civile shpëton 148 persona ndërsa përmbytjet godasin Ibizën