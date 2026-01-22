Marina franceze sekuestroi një cisternë nafte të lidhur me Rusinë në Detin Mesdhe

Marina franceze sekuestroi një cisternë nafte të lidhur me Rusinë në Detin Mesdhe

Marina franceze ka sakuestruar sot një cisternë nafte në Detin Mesdhe, që vinte nga Rusia dhe dyshohet se shkelte sanksionet ndërkombëtare, tha presidenti francez, transmeton Anadolu.

“Ne nuk do të tolerojmë asnjë shkelje. Këtë mëngjes, Marina franceze ka sekuestruar një cisternë nafte që vinte nga Rusia, nën sanksione ndërkombëtare dhe dyshohet se mbante flamur të rremë”, shkroi Emmanuel Macron në rrjetin social amerikan X.

Ai tha se operacioni u krye në det të hapur në Mesdhe “me mbështetjen e disa aleatëve tanë”, duke shtuar se ai u realizua në përputhje të rreptë me Konventën e OKB-së për të Drejtën e Deteve.

“Është hapur një hetim gjyqësor. Anija është devijuar”, shtoi Macron.

Ai theksoi se janë “të vendosur” të mbajnë ligjin ndërkombëtar dhe të sigurojnë zbatimin efektiv të sanksioneve, duke thënë se aktivitetet e asaj që e quajti “flotë e errët” kontribuojnë në financimin e luftës ruse kundër Ukrainës.

MARKETING

Të ngjajshme

BE diskuton për Groenlandën dhe raportet tregtare me SHBA

BE diskuton për Groenlandën dhe raportet tregtare me SHBA

Trump thotë se bisedimet me Zelensky ishin ‘shumë të mira’

Trump thotë se bisedimet me Zelensky ishin ‘shumë të mira’

Zyra e OKB-së për çështjet humanitare: Rihapja e pikës kufitare Rafah do të rriste rrjedhën e ndihmave në Gaza

Zyra e OKB-së për çështjet humanitare: Rihapja e pikës kufitare Rafah do të rriste rrjedhën e ndihmave në Gaza

Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga i ftohti në Gaza

Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga i ftohti në Gaza

Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës mori pjesë në takimin e Komitetit ushtarak të NATO-s

Kryeshefi i Shtatmadhorisë së Armatës mori pjesë në takimin e Komitetit ushtarak të NATO-s

Snopçe: “Safe City” shkel Ligjin për gjuhët dhe do të rëndojë xhepin e qytetarëve

Snopçe: “Safe City” shkel Ligjin për gjuhët dhe do të rëndojë xhepin e qytetarëve