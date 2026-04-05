Marin Mema: Provimet në shqip për studentët shqiptarë në RMV janë të panegociueshme

Gazetari i njohur nga Shqipëria, Marin Mema, ka reaguar lidhur me debatin për përdorimin e gjuhës shqipe në universitetet e Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar që studentëve shqiptarë t’u garantohet e drejta për të dhënë provimet në gjuhën e tyre amtare.

“Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut duhet të kenë të drejtë t‘a japin provimet në gjuhën shqipe! Jo vetëm provimet në jurisprudencë (debati aktual), por çdo provim duhet të jetë në shqip! Kush e pengon diçka të tillë, po pengon të drejtat e natyrshme të një populli në tokën e tij! Shteti shqiptar të reagojë e mbajë qëndrim!” – shkruan Mema.

Të ngjajshme

Mexhiti: Protesta e studentëve është thirrje për vetëdijesim për të gjithë aktorët politik

Mexhiti: Protesta e studentëve është thirrje për vetëdijesim për të gjithë aktorët politik

Qendra RACIO në përkrahje të protestave studentore: Zëri i të rinjve është zëri i ndryshimit!

Qendra RACIO në përkrahje të protestave studentore: Zëri i të rinjve është zëri i ndryshimit!

(VIDEO) Mickoski për protestën e studentëve: Grup i ekspertëve po punon për një zgjidhje kushtetuese

(VIDEO) Mickoski për protestën e studentëve: Grup i ekspertëve po punon për një zgjidhje kushtetuese

(VIDEO) Rexhepi: Në Kuvend po luftojmë për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe

(VIDEO) Rexhepi: Në Kuvend po luftojmë për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe

(VIDEO) Mickoski: Akcizat e karburantit u ulën, rritja e çmimeve u pengua

(VIDEO) Mickoski: Akcizat e karburantit u ulën, rritja e çmimeve u pengua

(VIDEO) Linja e parë e projektit “treni urban” pritet të përfundojë në qershor

(VIDEO) Linja e parë e projektit “treni urban” pritet të përfundojë në qershor