Mariçiq: Shoqëria jonë është pjesë e NATO-s, duhet të jetë sa më shpejt pjesë edhe e BE-së

Me anëtarësimin në NATO para tri viteve, përmbushëm një nga prioritetet më të rëndësishme të politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe siguruam vendin e saj në mënyrë të përhershme në familjen euroatlantike të shteteve, ndërsa tani duhet të fokusohemi në detyrimet që na presin në rrugën evropiane dhe anëtarësimin në BE, tha sot zëvendëskryeministri përgjegjës për çështjet evropiane Bojan Mariçiq në fjalimin e tij në mëngjesin tradicional të NATO-s me ambasadorët e anëtarëve të Aleancës, organizuar për nder të përvjetorit të anëtarësimit të vendit në Traktatin e Atlantikut të Veriut.

“Anëtarësimi në NATO është konfirmim dhe njohje e përpjekjeve tona afatgjata shtetërore dhe reformave gjithëpërfshirëse. Ky është suksesi ynë i përbashkët për të cilin jemi krenarë dhe që tani duhet të jetë nxitja jonë për sfidën e radhës, që është vazhdimi i procesit të negociatave me BE-në. Sot jemi vend anëtar i NATO-s dhe jemi edhe më të përgjegjshëm për të ardhmen dhe perspektivën evropiane të shtetit”, tha Mariçiq.

Ai tha se sot po festojmë tre vjet siguri, stabilitet, siguri dhe po mendojmë për detyrat dhe obligimet e radhës serioze që na presin.

“Agresioni ushtarak rus kundër Ukrainës tregoi se sado absurd të tingëllonte ndryshimi i Kushtetutës pesë vjet më parë, sot shohim se sa i rëndësishëm është anëtarësimi në NATO për ne”, thekson Mariçiq.

Zëvendëskryeministri shtoi se sot e gjithë shoqëria jonë është pjesë e NATO-s, jo vetëm qeveria apo ndonjë parti, dhe se anëtarësimi është sukses për të gjithë vendin, për çdo qytetar dhe për të gjithë ata që duan një Maqedoni të Veriut evropiane, demokratike dhe të begatë.

“Jam i bindur se me qëndrimin e përgjegjshëm që kemi ndaj reformave në negociatat e anëtarësimit me BE-në dhe ndryshimeve të suksesshme kushtetuese, do të kemi sukses në arritjen e qëllimit që Maqedonia e Veriut të jetë histori e suksesshme evropiane deri në vitin 2030”, tha Mariçiq.

Në Klubin e Deputetëve në organizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme u mbajt mëngjes me ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s dhe në të mbajti fjalim kryeministr Dimitar Kovaçevski, shefi i diplomacisë Bujar Osmani dhe ambasadorja e Ukrainës në vend, Larisa Dir.