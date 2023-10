Mariçiq-Roth: Angazhim më i madh dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal për një hap të shpejtë drejt BE-së

Në margjinat e Forumit të Shoqërisë Civile – Tiranë 2023, Zëvendëskryeministri për Çështjet Evropiane, Bojan Mariçiq, ka zhvilluar një takim kyç me Michael Roth, deputet dhe kryetar i Komisionit të Politikës së Jashtme në Bundestagun gjerman. Diskutimet kanë qenë të përqendruara te perspektiva evropiane, planet për të përshpejtuar negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe rëndësia e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, sidomos në periudhën e ardhshme.

Nga ky takim është shpërthyer mesazhi se plani i Bashkimit Evropian synon të sjellë reforma të shpejta që do të lehtësojnë procesin e anëtarësimit për vendet e rajonit. Mariçiq ka theksuar se bashkëpunimi i madh dhe angazhimi i përbashkët janë thelbësore për të ndërtuar një Evropë të sigurt dhe të përparuar. Ai gjithashtu ka theksuar përpjekjet e qeverisë për të ruajtur dinamikën e procesit, duke falënderuar mbështetjen e Republikës Federale të Gjermanisë për Maqedoninë e Veriut.

Në anën tjetër, Michael Roth ka theksuar rëndësinë e plotësimit të obligimeve nga Maqedonia e Veriut dhe angazhimit të saj në negociatat për anëtarësim. Ai ka shtuar se përcaktimi i një date të qartë për anëtarësimin deri në vitin 2030 është një sinjal i qartë për synimet e Bashkimit Evropian për zgjerim. Diskutimet kanë përfshirë edhe nevojën për fokus më të madh në bashkëpunimin rajonal, i cili pritet të ndihmojë në zhvillimin dhe integrimin e rajonit në tregun e përbashkët.

Në lidhje me këtë temë, së shpejti fillon Samiti i Procesit të Berlinit në Tiranë, ku kryeministri shqiptar Edi Rama do të presë liderët e Ballkanit dhe BE-së. Zëvendëskryeministrja Mariçiq, si pjesë e delegacionit qeveritar maqedonas, do të marrë pjesë në këtë ngjarje, thelluar bashkëpunimin me liderët dhe institucionet relevante për të ndihmuar në përshpejtimin e rrugës drejt anëtarësimit në BE.

MARKETING