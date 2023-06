Mariçiq: Qeveria nuk do të jetë përgjegjëse nëse nuk miratohen ndryshimet kushtetuese

Qeveria nuk do të mbajë përgjegjësi nëse nuk kalojnë ndryshimet kushtetuese, tha zv. kryeministri Bojan Mariçiq në “Top Tema”. Edhe pse ka kaluar një vit nga pranimi i kornizës franceze për fillimin e negociatave dhe zgjerimin e BE-së dhe vetëm tani ka nisur dialogu për një proces që opozita e di se duhet, Mariçiq thotë se e dinë se kush e ka fajin.

“Me ndërgjegje të pastër mund të themi se kemi bërë gjithçka që Maqedonia e Veriut të vazhdojë në rrugën e integrimeve evropiane dhe të realizojë ëndrrën për një Maqedoni evropiane. Ata që do të votojnë kundër dhe do të vendosin të vendosin veton, kësaj radhe ndaj vetes, do të duhet t’u përgjigjen qytetarëve pse duhet të presim edhe 10 vite të tjera, e ndërkohë Shqipëria, Serbia, Ukraina, Mali i Zi dhe Moldavia do të vazhdojnë përpara dhe të bëhet anëtare e BE-së”, thotë Mariçiq.

Përshtypja e tij është se sa herë që të hidhen në tryezë ndryshimet kushtetuese, votimi i parë do të jetë i suksesshëm.

Për Mariçiqin nuk ka rëndësi se kush për çfarë është ministër në këtë moment, sepse sipas tij kjo mundësi nuk duhet humbur.

Qeveria pa BDI-në, siç propozohet, do të kishte agjendë për zbatimin e amendamenteve kushtetuese, vazhdimin e hapave për të përfunduar me sukses skriningun dhe më pas organizimin e zgjedhjeve.

