Mariçiq: “Propozimi francez” është një kompromis që po e bëjmë për të mirën tonë

Kompromisi në kornizën propozim-negociative është shumë i thjeshtë – garanci për gjuhën dhe identitetin maqedonas dhe fillimin e negociatave, nga njëra anë, dhe përfshirjen e komunitetit bullgar në Kushtetutë, nga ana tjetër, para vazhdimit të negociatave para seancës së dytë ndërqeveritare, deklaroi sonte zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq.

“Ky është një kompromis që ne po e bëjmë për hatrin tonë, jo për hir të Bullgarisë, jo për hir të askujt tjetër”, tha Mariçiq në një intervistë për televizionin Kanal 5.

Ai theksoi se në propozimin nuk ka asnjë pikë që e mohon gjuhën tonë.

“Çdo qytetar, çdo deputet duhet të shikojë dokumentet, të gjejë një pikë në këtë propozim që e mohon gjuhën tonë, që na imponon një lloj asimilimi apo bullgarizimi, siç thonë në protesta, dhe që sfidon të drejtën tonë për të folur gjuhën maqedonase dhe ta quajmë veten maqedonas. Nuk ka një gjë të tillë, tha ai.

Sipas Mariçiqit, ne kemi pëlqimin e Bullgarisë, nëse e pranojmë këtë paketë, të nënshkruajmë marrëveshjen me Fronteks, e cila, siç tha ai, është marrëveshje me Bashkimin Evropian, jo vetëm me Bullgarinë, në të cilën gjithashtu, do të shkruan gjuha maqedonase.

“Kjo është garancia jonë se Bullgaria nuk do të kundërshtojë formulimin e gjuhës maqedonase në dokumentet e BE-së, që ishte qëllimi ynë.

Në fund të procesit, theksoi ai, gjuha maqedonase, sipas gjithë kësaj, do të zyrtarizohet si gjuhë zyrtare e Bashkimit Evropian.