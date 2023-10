Mariçiq-Piç: Ballkani Perëndimor duhet në BE, nuk ka opsion tjetër për stabilitet të përhershëm të rajonit

Mbretëria e Bashkuar vazhdon të japë mbështetje integrimit në BE të Ballkanit Perëndimor, me pritje që Maqedonia e Veriut ta përshpejtojë procesin e negociatave me BE-në, theksoi përfaqësuesi i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Llord Stjuart Piç në takimin e sotëm me zëvendëskryeministrin për çështje evropiane, Bojan Mariçiq.

Mariçiq dhe Piç, siç kumtoi Sekretariati për çështje evropiane, u dakorduan se çdo frenim i eurointegrimit do të thotë hapësirë për përzierje të palëve të treta.

Në takim u bisedua për rrjedhën e negociatave dhe planeve të ardhshme të Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt BE-së, si dhe për ngjarjet politike në rajon.

Zëvendëskryeministri Mariçiq tha se Maqedonia e Veriut i takon bashkësisë së vlerave evropiane dhe e ceki rëndësinë e përkushtimit politik që e kemi nga Mbretëria e Bashkuar në rrugën drejt BE-së, si dhe mbështetja e përjgithshme në processet tona demokratike dhe reformuese.

Bashkëbiseduesit, siç është cekur në kumtesën e SÇE-së, e cekën rëndësinë e bashkëpunimit dhe komunikimit të vazhdueshëm mes aleatëve dhe miqve të sinqertë siç janë Maqedonia e Veriut dhe Mbretëria e Bashkuar, posaçërisht në momentin e ndërlikuar gjeopolitik.

