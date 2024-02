Mariçiq paralajmëron dërgesë të re prej 300 mijë formularëve për pasaportat

Zëvendëskryeministri i parë i ngarkuar për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq, sonte deklaroi se shteti nuk e ka njoftuar askënd se dokumentet tona të udhëtimit nuk janë më të vlefshme, por thjesht se kanë hyrë në fuqi afatet nga Marrëveshja e Prespës prej pesë vjetëve.

Mariçiq më tej shtoi se në qershor pritet të mbërrijnë në vend 300 mijë formularë të rinj për lëshimin e pasaportave me emrin e ri kushtetues të vendit. Siç thotë ai, deri në shtator do të lëshohen rreth 1.900.000 dokumente udhëtimi.

“Këto formularë ofrojnë një vrull për printimin e pasaportave deri në qershor.” Kjo do të thotë se 1,350,000 do t’i shtohen edhe 300 mijë të tjera. Në qershor do të arrijë një raund i ri prej rreth 300,000 formularësh dhe praktikisht deri në shtator do të lëshohen rreth 1,900,000 pasaporta”, deklaroi Mariçiq.

MARKETING