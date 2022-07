Mariçiq nga Brukseli: Kemi siguruar të ardhme evropiane, para nesh është një periudhë e sfidave të mëdha

Zëvendëskryeministri i Qeverisë i angazhuar për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq sot mori pjesë në konferencën e parë ndërqeveritare të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, prej ku dërgoi urime për qytetarët me rastin e fillimit të negociatave, me të cilat për vendin dhe qytetarët është siguruar një e ardhme më e mirë dhe më ndryshe.

“Gjithçka kemi bërë deri më tani, të gjitha angazhimet, punën dhe përpjekjet që i kemi bërë në procesin e eurointegrimit dhe zhbllokimin e tij, është bërë për qytetarët tanë që të jetojnë më mirë sikurse të gjithë popujt e tjerë evropianë”, shkruan në profilin e Mariçiqit në Fejsbuk.

Zëvendëskryeministri Mariçiq, siç kumtuan nga SÇE, thotë se me Konferencën e parë ndërqeveritare i hap negociatat me BE-në, me çka formalisht bëhet pjesë e procesit të inkuadrimit drejt familjes së madhe evropiane dhe se këtë herë është vetëm një fund – anëtarësimi i plotfuqishëm i RMV-së në BE.