Mariçiq në takim me Mogerinin në “Kolegjin e Evropës”

– Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje evropiane, Bojan Mariçiq, sot në Bruges do të mbajë ligjëratë në Kolegjin e Evropës, një nga institucionet akademike më të shquara dhe më të vjetra në fushën e studimeve evropiane.

Siç njoftoi SÇE, para studentëve dhe diplomatëve të rinj nga “Akademia Diplomatike Evropiane”, e themeluar nga Shërbimi Evropian për Çështjet e Jashtme (EEAS), zëvendëskryeministri për Çështjet Evropiane dhe kryenegociatori me Bashkimin Evropian, Mariçiq do të mbajë fjalim me temën: “Procesi i zgjerimit të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor, me fokus integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut”.

Në kuadër të vizitës në kampusin e Bruges të Kolegjit të Evropës, Mariçiq do të takohet me ish-përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, tani rektore të Kolegjit të Evropës, Federika Mogerini.

Në takim është planifikuar të diskutohet për aktivizimin e bashkëpunimit të “Kolegjit të Evropës” me Sekretariatin për Çështjet Evropiane, për të forcuar kapacitetet administrative dhe institucionale, strukturat negociuese dhe korpusin e njohurive në lidhje me procesin e Integrimi evropian dhe anëtarësimi i ardhshëm në BE.

Vizita e Mariçiqit në “Kolegjin e Evropës” është në kuadër të qëndrimit të tij në Belgjikë, me rastin e mbajtjes së shfaqjes dypalëshe për kapitullin 24 “E drejta, liria, siguria”, qëndron në kumtesë.