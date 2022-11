Mariçiq: Kemi kërkuar që vendi të bëhet pjesë e rrjetit evropian të migracionit

Në fushën “Drejtësia, liria dhe siguria” është bërë hapi i parë në “përshpejtimin e integrimit”. Kërkuam që Maqedonia e Veriut të bëhet pjesë e Rrjetit evropian të migracionit, që është dëshmi plus i gatishmërisë së mirë në këtë fushë dhe përkushtimit të ekipit negociator maqedonas në proces, deklaroi zëvendëskryeministri i obliguar për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq në Bruksel, ku sot përfundoi skriningun dypalësh treditor për Kapitullin 24 – Drejtësi, liri dhe siguri.

Siç njoftoi Sekretariati për çështje evropiane, në skriningun anëtarët e grupit punues maqedonas prezantojnë pozitën dhe nivelin e përputhshmërisë së sistemit juridik të vendit në raport me legjislacionin e BE-së, lidhur me bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile dhe tregtare, si dhe bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale dhe konfiskimin dhe ngrirjen e pasurisë.

Duke shprehur kënaqësinë për takimin, Mariçiq, i cili është edhe negociatori kryesor i vendit me BE-në, theksoi se pret që negociatat me Unionin të vazhdojnë me këtë dinamikë të mirë.

Ai theksoi se Kapitulli 24 është vendi ku kemi vite që bashkëpunojmë në fushën e azilit, migracionit dhe regjimin e vizave dhe megjithëse në këtë jemi mjaft të suksesshëm në harmonizimin, është një fushë në të cilën gjërat ndryshojnë me shpejtësi.

Sipas Mariçiqit, vala e emigrantëve të vitit 2015 dhe 2016 dhe kriza e lidhur me Ukrainën treguan se ne kemi pajtueshmëri dhe bashkëpunim me BE-në, ndërsa kurora e atij bashkëpunimi është Marrëveshja FRONTEKS, që u nënshkrua paradokohe në Shkup dhe që rregullon çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e kufirit evropian nga migrimi i padëshiruar dhe ilegal në afat të gjatë.

Ndryshe, në tri ditët e kaluara anëtarët e grupit Punues për negociim kanë pasur 56 prezantime në 12 tema që kanë të bëjnë me migracionin, azilin, bashkëpunimin gjyqësor në çështje civile, bashkëpunimi në fushën e luftës kundër drogës, bashkëpunimi në fushën e doganave, politikës së vizave, bashkëpunimi policor dhe lufta kundër krimit të organizuar, bashkëpunimi ndërmjet njësive të inteligjencës financiare, krimi i organizuar, bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale, lufta kundër terrorizmit, regjimi i vizave, falsifikimi dhe kufijtë e jashtëm.