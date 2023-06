Mariçiq: Jemi të gatshëm për grupe të punës me opozitën për ndryshimet kushtetuese

Zëvendëskryeministri i Çështjeve Evropiane, Bojan Mariçiq thotë se kryeministri Dimitar Kovaçevski ka pasur pozicion të qartë dhe ofertë për opozitën – menjëherë të votohet për nevojën e hapjes së Kushtetutës, pastaj të formohet edhe Qeveri në të cilën do të marrë pjesë edhe opozita, ndërsa pastaj të përfundojë procesi i ndryshimeve kushtetuese dhe të përfundojë faza e skriningut.

“Sot opozita po tërhiqet disi nga qëndrimi se është pro ndryshimeve kushtetuese, ndryshe nga dje. Jemi të gatshëm që menjëherë të formojmë grupe punuese dhe ekipe për realizimin e kësaj ideje”, tha Mariçiq sot në manifestimin “Auditorium”, të organizuar nga Instituti Birc, në UEJL në Tetovë.

Ai shtoi se pushteti është i gatshëm të inicojë edhe ligj për bisedimet me BE-në, që të gjithë të kenë siguri se nuk do të preket identiteti.

“VMRO-DPMNE-ja nuk do ta refuzojë dorën e ofruar për bashkëpunim, ne qysh sot do të fillonim komunikim nëse mund të vazhdojnë takimet, nuk është patjetër të jenë në nivelin më të lartë, por takime në çfarëdo lloj niveli. Dora e ofruar është bujare nga të gjitha partitë, sepse VMRO-DPMNE nuk ka arsye të mos votojë për ndryshimet kushtetuese të cilat për ne janë aq shumë të nevojshme”, theksoi Mariçiq.

MARKETING