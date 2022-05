Marash Kumbulla valëvitë flamurin kuqezi pas triumfit të Romës në “Air Albania”

Futbollisti shqiptar Marash Kumbulla, pjesë e skuadrës së Romës ka valëvitur flamurin kuq e zi në stadium me krenari.

Ai qëndroi në bankën e rezervistëve gjatë gjithë 90 minutave të finales ndërmjet Romës dhe Feynoordit në Ligën e Konferencës të cilën skuadra e tij e fitoi me rezultat minimal 1-0 me golin e realizuar nga Zaniolo.

Në fund të ndeshjes, Kumbulla iu bashkua shokëve të skuadrës në festë dhe ai u përkujdes që të festonte duke e valëvitur flamurin kuqezi në fushë para mijëra tifozëve italian dhe holandez.