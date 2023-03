Maqedonia sot kontrolluese ndaj Ishujve Faroe

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në futboll sot do të përballet me Ishujt Faroe në një ndeshje kontrolluese që do të luhet në Shkup. Të përzgjedhurit Bllagoja Milevskit pas triumfit ndaj Maltës në ndeshjen e parë të eliminatoreve të reja për Kampionatin Europian, sot do të testohen me një kundërshtarë që nuk kanë luajtur asnjëherë më parë. Seleksionuesi Milevski për këtë ndeshje nuk do të ketë në dispozicion Musliun, Zajkovin dhe Dimitrievskin, ndërsa gjithë të tjerët do të jenë në kombinim për lojë. Malta në sfidën me Maqedoninë vjen pas barazimit 1:1 me Moldavinë në ndeshjen e zhvilluar në kuadër të eliminatoreve.

Takimi Maqedoni e Veriut – Ishujt Faroe luhet sot në stadiumin “Todor Proeski”, duke nisur nga ora 18:00. /SHENJA/