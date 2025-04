Maqedonia para Shqipërisë për nivelin e inteligjencës së popullsisë, në krye qëndron Kina

Shqiptarët janë më inteligjentë se një vit më parë. Raporti i regjistrit Ndërkombëtar të Inteligjencës për vitin 2025 e rendit Shqipërinë në vendin e 64 nga 126 shtete.

Me një nivel inteligjence prej 97.19 pikë, me një rritje prej 0.15 pikë krahasuar me vitin e kaluar, ku mesatarja e inteligjencës ishte 97.04. Por kjo shifër, sipas ekspertëve, duhet të jetë më e lartë, pasi të dhënat në raport nuk janë gjithashtu të standardizuara për të gjitha vendet përfshirëse.

“Sa dinamik ka qenë grupi që ka plotësuar këtë test? Sa i shpërndarë ka qenë në të gjithë vendin? Në grupmosha, në shkolla, apo sa ka marrë parasysh komponentë të tjerë demografik, social dhe kulturor? Këto faktorë cenojnë vërtetësinë e të dhënave”, thotë Erion Muça, ekspert arsimi dhe punësimi.

Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria është në fund për nivelin e inteligjencës së popullsisë. Serbia qëndron në vend të parë në rajon me një mesatare prej 100.86, e ndjekur nga Greqia me 100.07, Mali i Zi me 98.65, dhe Maqedonia e Veriut me 97.59.

“Bie në sy diferenca mes numrit të personave që kanë plotësuar këtë test dhe përkthimit të këtij numri vetëm në përqindje, që ndikon në renditjen e përgjithshme, duke marrë parasysh totalin e popullsisë dhe numrin e të rinjve në një vend”, shprehet eksperti.

Mesatarja e koeficientit të inteligjencës është më e lartë në Azinë Lindore, ndërsa është afër mesatares globale në Europë dhe Azinë Perëndimore. Ndërkohë, në Afrikën Qendrore dhe Jugore, si dhe në Amerikën Latine, mesatarja e koeficientit të inteligjencës është nën mesataren.

Raporti zbulon se vendi me nivelin më të lartë të inteligjencës në botë është Kina, i ndjekur nga Koreja e Jugut dhe Japonia./Euronews Albania

