Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka marrë vetëm një pikë në përballjen ndaj Kazakistanit, duke barazuar 1:1 në kuadër të eliminatoreve për Kampionatin Botëror 2026, raporton SHENJA.

Pjesa e parë e takimit, përfundoi pa gola, me të dyja skuadrat që nuk arritën të konkretizojnë rastet e pakta të krijuara.

Rezultati u zhbllokua në minutën e 54-të, kur Karaman realizoi për Kazakistanin, duke kaluar mysafirët në epërsi 0:1. Pas këtij momenti, Maqedonia reagoi dhe shtoi presionin në zonën kundërshtare.

Përpjekjet e djemve të trajnerit Bllagoja Milevski u shpërblyen në minutën e 74-të, kur kapiteni Enis Bardhi shënoi një gol të bukur nga goditja e lirë, duke barazuar rezultatin në 1:1.

Deri në fund të ndeshjes, Maqedonia kishte edhe disa raste të mira për të marrë fitoren, por mungesa e saktësisë dhe ndërhyrjet e portierit kundërshtar e mbajtën rezultatin të pandryshuar.

Tashmë gjithçka do të vendoset në përballjen e fundit ndaj Uellsit, një ndeshje direkte për vendin e dytë në grup, që siguron pjesëmarrjen në plej-of për kualifikim në Kampionatin Botëror “SHBA-Kanada-Meksikë 2026”. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Në VK “Bllato” për nëntë muaj shifër historike rekorde – mbi një milion udhëtarë ose 74 për qind më shumë nga periudha e njejtë vitin e kaluar

Në VK “Bllato” për nëntë muaj shifër historike rekorde – mbi një milion udhëtarë ose 74 për qind më shumë nga periudha e njejtë vitin e kaluar

Rexhepi: Qytetarët kërkojnë të mos lejojmë më nënçmime nga kryeministri, si ndaj Kasamit

Rexhepi: Qytetarët kërkojnë të mos lejojmë më nënçmime nga kryeministri, si ndaj Kasamit

Rexhepi: Bilall Kasami shpenzon minimalisht dy milionë euro për militantët partiakë

Rexhepi: Bilall Kasami shpenzon minimalisht dy milionë euro për militantët partiakë

Bajram Rexhepi: Fitorja jonë në Tetovë do të jetë me 12% avantazh

Bajram Rexhepi: Fitorja jonë në Tetovë do të jetë me 12% avantazh

Rexhepi: Kasami i shmanget debatit nga frika, nuk ka realizuar asnjë nga 16 premtimet prioritare

Rexhepi: Kasami i shmanget debatit nga frika, nuk ka realizuar asnjë nga 16 premtimet prioritare