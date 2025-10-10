Maqedonia merr një pikë të vlefshme në Gent, barazon me Belgjikën
Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka marrë një pikë shumë të vlefshme në Gent, duke barazuar pa gola me Belgjikën në duelin për eliminatoret e Kampionatit Botëror 2026. Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, por me dominim të plotë të belgëve që mbajtën nën presion futbollistët e Maqedonisë me shumë raste të krijuara pranë portërs së Stole Dimitrievskit.
Pjesa e dytë gjithashtu vazhdoi shumë presion ndaj Maqedonisë, me De Brujne, Doku e Openda që kishin shumë raste të mira, por të përzgjedhurit e seleksionuesit Bllagoja Milevski arritën që të mbrohen mirë, duke ia dalur deri në fund që të mbyllet ndeshja me barazim 0:0.
Maqedonia pas këtij barazimi, vazhdon të mbajë kreun e renditjes me 12 pikë, një më shumë se Belgjika dhe dy më shumë se Uellsi.
Ndeshjen e radhës në kuadër të eliminatoreve, Maqedonia e luan ndaj Kazakistanit të hënën në Shkup.
Aziz Sahiti /SHENJA/