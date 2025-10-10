Maqedonia merr një pikë të vlefshme në Gent, barazon me Belgjikën

Maqedonia merr një pikë të vlefshme në Gent, barazon me Belgjikën

Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut ka marrë një pikë shumë të vlefshme në Gent, duke barazuar pa gola me Belgjikën në duelin për eliminatoret e Kampionatit Botëror 2026. Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, por me dominim të plotë të belgëve që mbajtën nën presion futbollistët e Maqedonisë me shumë raste të krijuara pranë portërs së Stole Dimitrievskit.

Pjesa e dytë gjithashtu vazhdoi shumë presion ndaj Maqedonisë, me De Brujne, Doku e Openda që kishin shumë raste të mira, por të përzgjedhurit e seleksionuesit Bllagoja Milevski arritën që të mbrohen mirë, duke ia dalur deri në fund që të mbyllet ndeshja me barazim 0:0.

Maqedonia pas këtij barazimi, vazhdon të mbajë kreun e renditjes me 12 pikë, një më shumë se Belgjika dhe dy më shumë se Uellsi.

Ndeshjen e radhës në kuadër të eliminatoreve, Maqedonia e luan ndaj Kazakistanit të hënën në Shkup.

Aziz Sahiti /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Trump thotë se “nuk ka arsye” për t’u takuar me homologun Xi pasi Kina vendosi kufizime për mineralet e rralla

Trump thotë se “nuk ka arsye” për t’u takuar me homologun Xi pasi Kina vendosi kufizime për mineralet e rralla

Ministri i Jashtëm turk: Armëpushimi në Gaza të zbatohet “pa ndërprerje”

Ministri i Jashtëm turk: Armëpushimi në Gaza të zbatohet “pa ndërprerje”

Ahmeti nga Likova: Disa kanë frikë të pranojnë arritjet e UÇK-së

Ahmeti nga Likova: Disa kanë frikë të pranojnë arritjet e UÇK-së

Mexhiti: Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare

Mexhiti: Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare

Sedat Bislimi: Në vitin 2025, disa fshatra të Studeniçanit ende pa ujë të pijshëm

Sedat Bislimi: Në vitin 2025, disa fshatra të Studeniçanit ende pa ujë të pijshëm

Bislimi: Komunës së Studeniçanit i mungojnë edhe gjërat më elementare, banorët e zonave malore po shpërngulen

Bislimi: Komunës së Studeniçanit i mungojnë edhe gjërat më elementare, banorët e zonave malore po shpërngulen