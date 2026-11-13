Maqedonia humb në Skoci, pavarësisht paraqitjes së mirë
Përfaqësuesja e Maqedonisë pësoi humbje 2-1 në transfertën ndaj Skocisë, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e pestë të Ligës së Kombeve.
Përfaqësuesja e vendit zhvilloi një paraqitje të mirë, duke i bërë ballë Skocisë dhe duke krijuar disa raste për shënim. Pjesa e parë përfundoi pa gola, ndërsa vendasit kaluan në epërsi në minutën e 54-të me anë të John McGinn.
Reagimi i Maqedonisë ishte i menjëhershëm. Vetëm tre minuta më vonë, Elmin Rastoder shënoi me kokë pas krosimit të Enis Bardhit, duke barazuar rezultatin në 1-1. Ky ishte goli i parë i Maqedonisë në drejtimin e trajnerit Goce Sedlloski.
Momenti vendimtar i ndeshjes ndodhi në minutën e 74-të, kur gjyqtari, pas konsultimit me VAR-in, akordoi penallti për Skocinë. John McGinn ishte përsëri i saktë nga pika e bardhë, duke vulosur fitoren 2-1 të vendasve.
Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, Maqedonia nuk arriti të shmangte humbjen.
Në ndeshjen tjetër të grupit, Sllovenia dhe Zvicra barazuan 0-0. Me këtë rezultat, Zvicra siguroi vendin e parë, ndërsa Sllovenia mbetet e dyta.
Në xhiron e fundit, Maqedonia do të përballet në shtëpi me Slloveninë.