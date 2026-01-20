Maqedonia fiton fitoren e parë në Europian, mposht Rumaninë

Maqedonia fiton fitoren e parë në Europian, mposht Rumaninë

Përfaqësuesja e Maqedonisë shënoi një fitore të rëndësishme ndaj Rumanisë me rezultat 24-23 në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në Kampionatin Evropian të hendbollit. Me këtë fitore, Maqedonia mbetet ende teorikisht në garë për kualifikim në fazën kryesore, por i duhet një fitore shumë e thellë e Danimarkës ndaj Portugalisë për t’u renditur në vendin e dytë dhe për t’u kualifikuar në TOP 12, raporton SHENJA.

Maqedonia e nisi mirë ndeshjen dhe në pushim kryesonte 13-9. Në pjesën e dytë, Rumania arriti të barazojë 22-22 në minutat e fundit, por Maqedonia shënoi golin e fitores në sekondat e fundit dhe triumfoi 24-23.

Kapiteni Kuzmanovski ishte më i miri me nëntë gola, ndërsa Kosteski realizoi katër. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Real Madridi nuk e bën ”hesap” Monacon, Arsenali fiton ndaj Interit

Real Madridi nuk e bën ”hesap” Monacon, Arsenali fiton ndaj Interit

Galaxy S26 Ultra do të ofrohet në këto katër ngjyra

Galaxy S26 Ultra do të ofrohet në këto katër ngjyra

Trump: Do ta zbuloni se sa larg do të shkoj me Groenlandën, Macron dhe Starmer janë të ashpër kur unë nuk jam pranë

Trump: Do ta zbuloni se sa larg do të shkoj me Groenlandën, Macron dhe Starmer janë të ashpër kur unë nuk jam pranë

BOTA NË FOKUS | ‘Doktrina Donroe’ dhe epoka e gangsterizmit shtetëror!

BOTA NË FOKUS | ‘Doktrina Donroe’ dhe epoka e gangsterizmit shtetëror!

BE-ja prezanton pako të re për sigurinë kibernetike për të luftuar “kërcënimet në rritje”

BE-ja prezanton pako të re për sigurinë kibernetike për të luftuar “kërcënimet në rritje”

Finlanda po transmeton energji elektrike përmes ajrit, pa tela fizike

Finlanda po transmeton energji elektrike përmes ajrit, pa tela fizike