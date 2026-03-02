Maqedonia e Veriut u bën thirrje shtetasve të saj të përmbahen nga udhëtimet e panevojshme në Lindjen e Mesme

Maqedonia e Veriut u bën thirrje shtetasve të saj të përmbahen nga udhëtimet e panevojshme në Lindjen e Mesme

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme e Maqedonisë së Veriut u bëri thirrje të gjithë shtetasve të vendit që të shmangin udhëtimet e panevojshme në rajonin më të gjerë të Lindjes së Mesme.

Në një njoftim, Ministria deklaroi se po ndjek me shqetësim zhvillimet në rajon, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar.

“Duke pasur parasysh përpjekjet e dukshme të Iranit për të shënjestruar, përveç Izraelit, edhe disa shtete arabe si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti, Bahreini, Arabia Saudite, Libani dhe Iraku, si dhe bazën ushtarake britanike në Qipro, Ministria i bën thirrje qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të shmangin udhëtimet e panevojshme në këtë rajon”, thuhet në njoftim.

Ministria gjithashtu dënoi sulmet ndaj miqve dhe partnerëve të vendit, duke theksuar se shkelja e sovranitetit dhe shënjestrimi i objektivave civile janë të papranueshme dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. “Paqja, siguria dhe stabiliteti i Lindjes së Mesme janë parakushte thelbësore për stabilitetin global”, theksoi Ministria.

Sipas njoftimit, prioritet i Qeverisë mbetet siguria dhe mbështetja e shtetasve maqedonas që ndodhen në rajon. Përfaqësitë diplomatiko-konsullore janë në komunikim të vazhdueshëm me ta dhe po shqyrtojnë disa skenarë për riatdhesim dhe evakuim, të cilët do të aktivizohen kur kushtet në terren ta lejojnë.

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në mbi 72.097 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në mbi 72.097 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Abdixhiku pas takimit me Kurtin: Nuk kemi qëndrim refuzues ndaj Osmanit, por kërkojmë konsensus

Abdixhiku pas takimit me Kurtin: Nuk kemi qëndrim refuzues ndaj Osmanit, por kërkojmë konsensus

Presidenti turk dhe kancelari gjerman diskutojnë për sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit

Presidenti turk dhe kancelari gjerman diskutojnë për sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit

Macron urdhëron rritje të numrit të kokave bërthamore, thotë se Franca nuk do të zbulojë më madhësinë e stokut

Macron urdhëron rritje të numrit të kokave bërthamore, thotë se Franca nuk do të zbulojë më madhësinë e stokut

LSDM: Qeveria nuk rrit pagën minimale në 600 euro, vetëm 1.600 denarë

LSDM: Qeveria nuk rrit pagën minimale në 600 euro, vetëm 1.600 denarë

“Safe City”: 19,066 kundërvajtje në shkurt, 18,172 për tejkalim shpejtësie

“Safe City”: 19,066 kundërvajtje në shkurt, 18,172 për tejkalim shpejtësie