Maqedonia e Veriut sot në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Maqedonia e Veriut sot në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut po votojnë sot në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për të zgjedhur kryetarët e 32 komunave dhe të Qytetit të Shkupit.

Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), të drejtë vote kanë gjithsej 1.013.375 qytetarë.

Votimi po zhvillohet në Qytetin e Shkupit dhe në komunat Aerodrom, Bogovinë, Brvenicë, Çeshinovë-Obleshevë, Çuçer-Sandevë, Debarcë, Demir Kapi, Dibër, Dojran, Dollnen, Karposh, Kërçovë, Koçan, Konçe, Krushevë, Kumanovë, Llozovë, Makedonska Kamenicë, Makedonski Brod, Mogillë, Negotinë, Probishtip, Qendër, Rankoc, Rosoman, Shuto Orizari, Strugë, Studeniçan, Tetovë, Vallandovë, Vinicë dhe Zrnovcë.

Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti politike, 19 koalicione dhe 119 kandidatura të pavarura.

Raundi i parë, i mbajtur më 19 tetor, rezultoi me zgjedhjen e 44 kryetarëve të komunave dhe këshillave komunalë.

Në komunat Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhupë dhe Mavrovë-Rostushë nuk u arrit pragu i pjesëmarrjes, prandaj do të zhvillohet procedurë e re zgjedhore brenda 60 ditëve.

Fushata përfundoi të premten në mesnatë, ndërsa qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00.

Procesin zgjedhor po e monitorojnë 1.598 vëzhgues, përfshirë 933 vendorë dhe 651 ndërkombëtarë.

MARKETING

Të ngjajshme

Vetëm tri gra garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut

Vetëm tri gra garojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut

Avokati i Popullit me linjë falas për parregullësitë zgjedhore

Avokati i Popullit me linjë falas për parregullësitë zgjedhore

Rreth 1.600 vëzhgues po monitorojnë zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut

Rreth 1.600 vëzhgues po monitorojnë zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut

Pas Shkëndijës, edhe Pobeda e Prilepit del me reagim zyrtar për incidentin pas ndeshjes

Pas Shkëndijës, edhe Pobeda e Prilepit del me reagim zyrtar për incidentin pas ndeshjes

Samsung dominon në tregun global të telefonave inteligjentë

Samsung dominon në tregun global të telefonave inteligjentë

(VIDEO) Cristiano Ronaldo i pandalshëm, shënon dy herë në përmbysjen ndaj Al Fayha

(VIDEO) Cristiano Ronaldo i pandalshëm, shënon dy herë në përmbysjen ndaj Al Fayha