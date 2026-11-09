Maqedonia e Veriut shpreh ngushëllime pas shpërthimit në fabrikën e çelikut në Turqi

Maqedonia e Veriut shpreh ngushëllime pas shpërthimit në fabrikën e çelikut në Turqi

Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, ka shprehur ngushëllime pas shpërthimit vdekjeprurës në një fabrikë të çelikut në Izmir të Turqisë, transmeton Anadolu.

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Në një postim në rrjetin social amerikan X, Siljanovska Davkova tha se është thellësisht e pikëlluar nga kjo ngjarje tragjike.

“Shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta për presidentin Recep Tayyip Erdogan, për familjet që humbën njerëzit e tyre të dashur, si dhe për popullin mik të Turqisë”, ka shkruar Siljanovska Davkova.

Ajo gjithashtu u uroi shërim të shpejtë dhe të plotë të gjithë të lënduarve.

Të paktën 16 persona humbën jetën dhe 13 të tjerë u lënduan, përfshirë dy në gjendje të rëndë, nga një shpërthim në një fabrikë të hekurit dhe çelikut në rrethin Aliaga të qytetit të Izmirit gjatë zëvendësimit të një furre.

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