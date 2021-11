Maqedonia e Veriut shkruan historinë, do të luajë ndeshje balotazhi për Kampionatin Botëror

Maqedonia e Veriut për herë të parë në historinë e saj do të luaj një ndeshje barazhi për Kampionatin Botëror.

Me fitoren 3-1 ndaj Islandës, Maqedonia e Veriut, është e dyta në tabelë, pas Gjermanisë.

Në ndeshjen vendimtare, Maqedonia arriti fitore me rezultat 3-1 kundër Islandës.

Me dy golat e Elif Elmazit dhe Ezxhan Alijoskit, të përzgjedhurit e Bllagoja Milevskit kanë shkruar historinë e futbollit vendor. /SHENJA/