Maqedonia e Veriut shënon 2 Gushtin, ditën e Ilindenit

Maqedonia e Veriut sot shënon 122 vjetori i Kryengritjes së Ilindenit dhe Republikës së Krushevës dhe 80 vjetori i seancës së parë të KAÇKM-së.

Manifestimi qendror për shënimin e Ilindenit – Ditës së Republikës do të mbahet në Krushevë të Gumenjës dhe në zonën e Meçkin Kamen (Guri i Ariut), ku fjalim do të mbajë presidentja Siljanovska dhe kryeministri Hristijan Mickoski, të cilët do të vendosin edhe në varrin e Nikolla Karevit.

“Nën patronazhin e Presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, më 2 gusht, do të mbahet kremtimi qendror i Ditës së Republikës në Gurin e Ariut “Meçkin Kamen” në Krushevë. Festimi i Ilindenit do të fillojë me vendosjen e luleve të freskëta te varri i Nikolla Karevit, pastaj te monumenti në lokalitetin “Sliva”, dhe do të vazhdojë me një shërbesë përkujtimore në kishën “Shën Nikolla”. Siljanovska-Davkova do të vendosë lule edhe te “Meçkin Kamen”, ku do të mbajë edhe fjalimin e saj”, thuhet në njoftimin e Presidencës.